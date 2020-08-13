بعد غياب 6 سنوات.. الشاعر محمد عاطف في تعاون جديد مع تامر حسني

أعلن الشاعر محمد عاطف، عن تعاون جديد مع الفنان تامر حسني في ألبومه الغنائي المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشر عاطف صورة دعائية غير رسميةلألبوم تامر الجديد وعلق عليها قائلاً: "قريبًا".
يأتي التعاون بين عاطف وحسني بعد غياب 6 سنوات، حيث كان آخر عمل غنائي بينهما من خلالالأغنية الشهيرة "180 درجة"، التي طرحها ضمن ألبومه الذي حمل اسمها نفسه عام 2014، وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، حيث حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة، والكليب الخاص بها سجل أكثر من 59 مليون مشاهدة، ألحان: رامي جمال، توزيع: أحمد إبراهيم.
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