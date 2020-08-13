لطيفة التونسية: “بداخلى حزن وكآبه موش قادره اقاومهم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 3:12 مساءً

تغريدة جديدة للفنانة لطيفة التونسية عبّرت من خلالها عن محبّتها للشعب اللبناني وحزنها الشديد على لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وقالت لطيفة:” من يوم انفجار بيروت والله لاعارفه اضحك ولا افرح بداخلى حزن وكابه موش قادره اقاومهم لكن الامل الوحيد الى بيصبرنى ثقتى فى قوة وارادة الشباب الى رجعوا يعمروا بلدهم باصرار. الله يحميكم وترجعوا الفرحه والامل لاهالي بيروت حبيبتى .

وفي تغريدةٍ ثانية، نشرت لطيفة فيديو ظهرت فيه وهي تغنّي “بحبك يا لبنان” وعلّقت قائلةً:” اكيد لبنان رح يخلق جديد باذن الله ازمه وتعدى الله يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم.”