مفاجأة..برشلونة يتلقى عرضا لضم كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 2:39 مساءً

وقال الصحفي الإسباني، جوليام بلاغ، إن نادي برشلونة تلقى عرضا من خورجي ميندز وكيل كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع لاعب يوفنتوس هذا الصيف.

وفجر الصحفي الإسباني مفاجأة في تصريحات لبرنامج 5 Live Sport، مشيرا إلى أن يوفنتوس يرغب في التخلص من رونالدو.

وأرجع بلاغ سبب رغبة يوفنتوس في بيع رونالدو إلى السياسة الجديدة التي سيتبعها النادي مع أندريا بيرلو المدرب الجديد.

ويسعى بيرلو للتخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية من أجل إعادة بناء يوفنتوس.

ويبلغ عقد رونالدو مع يوفنتوس 28 مليون يورو سنويا.

وسبق أن أعلن رونالدو استمراره مع يوفنتوس الموسم المقبل.

وأشار بلاغ إلى أن ريال مدريد رفض فكرة عودة اللاعب إلى سانتياغو برنابيو بعدما تلقى عرضا مماثلا من مينديز.

وبحسب الصحفي الإسباني فإن الثنائي باولا ديبالا وأرون رامزي مرشحان للخروج من يوفنتوس -أيضا- بسبب راتبيهما المرتفعين.

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وتشير عدة تقارير إعلامية لكون يوفنتوس سيتخلص من عدة لاعبين، أبرزهم الفرنسي بليس ماتويدي والأرجنتيني غونزالو هيغواين والألماني سامي خضيرة، بالإضافة لكون وضعية لاعبين آخرين في محل شك، أبرزهم الظهيران البرازيليان دانيلو وأليكس ساندرو، والويلزي آرون رامسي والمدافع روجاني.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد تُوجبجائزة أفضل لاعب في يوفنتوس للموسم المنقضي، بعد قيادته الفريق للتتويج بالدوري الإيطالي.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية، بلغت 100 مليون يورو.

رونالدو سجل 37 هدفًا الموسم المنصرم، ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس، يسجل أكثر من 36 هدفًا في الموسم منذ 95 عامًا.

وفي جميع المسابقات، شارك النجم البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

رونالدو لم يتواجد اسمه ضمن قائمة جوائز رابطة الدوري الإيطالي، إذ توج شيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.