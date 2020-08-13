تراند اليوم : عمان اخر محطات فيلم “آخر زيارة” السعودي في جيفوني.. تفاصيل

يواصل فيلم «آخر زيارة» للمخرج السعودي عبد المحسن الضبعان رحلته في المهرجانات الدولية رغم تأثير جائحة «كورونا» وإلغاء أكثر من 10 مهرجانات دولية كان من المقرر المشاركة فيها،

حيث ينتظره في هذا الشهر؛ أغسطس (آب)، مهرجانان؛ الأول «مهرجان جيفوني السينمائي الدولي» في نسخته الخمسين؛ حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان خلال الفترة ما بين 18 و22 أغسطس الحالي في إيطاليا.

المهرجان مختص بأفلام الأطفال واليافعين، ويقام سنوياً في مدينة جيفوني الإيطالية.

فيلم «آخر زيارة» حاز عرضه الدولي الأول في «مهرجان كارلوفي فاري الدولي» في الصيف الماضي أصداءً نقدية عالية، بوصفه أول فيلم عربي يشارك بمسابقة «شرق الغرب»، وفاز بجائزة لجنة التحكيم في «مهرجان مراكش الدولي».

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والمشاركة الثانية تأتي من خلال «مهرجان عمّان السينمائي الدولي» في الأردن بنسخته الأولى (23 – 31 أغسطس الحالي) وهو مهرجان مختص بعرض الأفلام العربية الأولى للمخرجين العرب.

سينافس الفيلم في المسابقة الرسمية التي تضم أهم الأفلام العربية التي شاركت بالمهرجانات الدولية الكبرى وحازت قبولاً نقدياً عالياً وجوائز مهمة. وكان فيلم «آخر زيارة» حظي بدعم من «مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)»

بعد فوز نص الفيلم بمسابقة «أيام الفيلم السعودي» سنة 2017. وهو يُعّد التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج عبد المحسن الضبعان، ومن كتابة الناقد فهد الأسطاء والضبعان، وإنتاج محمد الحمود، وقاد الفريق الفني مدير التصوير التونسي أمين مسعدي، الذي حازت أفلامه جوائز دولية عدة.

والفيلم من بطولة الفنان أسامه القس، وعبد الله الفهاد، ومشاركة فهد الغريري، ومساعد خالد، وغازي حمد، وشجاع نشاط.