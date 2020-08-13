تراند اليوم : اسمع أغنية كريم أبو زيد “فكك من الناس”.. أتفرج

طرح الفنان كريم أبو زيد أغنية جديدة من ألبومه الذي يحمل اسم “فكك من الناس”، والذي بدأ في طرح أغنياته منذ فترة.

الأغنية التي تم طرحها هي “فكك من الناس” التي تحمل اسم الألبوم،

وتم طرحها عبر قناة كريم أبو زيد على YouTube، وهي من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد.

الأغنية الجديدة تعد الرابعة التي يطرحها كريم من الألبوم بعد طرح أغاني “دنية ربنا” و”الدنيا حلوه” و” عيونها”.

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وكان كريم توصل لاتفاق مع شركة Arpu Plus، لتتولى إنتاج وتسويق الألبوم، وتم الاتفاق على طرحه خلال شهر أغسطس الجاري.

ويحمل الألبوم اسم “فكك من الناس”، ويضم 5 أغاني فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فتشارك فيها كل من أشرف أبو زيد ونور ورامي عبده.

ويعد ألبوم كريم هو الرابع في مشوراه الفني بعد ألبومات “لون شعرك” 2004، و”تفاحة آدم” 2005، وعايز اتجوز” 2008.