تراند اليوم : حكيم يقدم مهرجان “صحاب أونطة”.. تفاصيل

قرر الفنان حكيم تقديم أغنية شعبية جديدة ولكن في لون مختلف عما سبق وقدمه من قبل!

جاء في بيان من المكتب الإعلامي لحكيم أن أغنيته المقبلة هي مهرجان شعبي يحمل اسم “صحاب أونطة” كلمات وألحان محمد الفنان ، وتوزيع ديزل.

كما أكد البيان أن سبب إقدام حكيم على هذه الخطوة هي بحثه الدائم عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه، وربطه المهرجانات بالأغنيات الشعبية وتطويره،

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مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفي ووصل بها الي العالمية وتعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم،

مثل الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون و نارادا مايكل و ستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية ،وجوموز وتوماس رمسيس من امريكا اللاتينية ، وتيم وهامي من انجلترا .

جدير بالذكر أن تطبيق (نچمو) المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم يدخل كأحد رعاة للأغنية بعد تعاقد حكيم معه.