تراند اليوم : كواليس تصوير مسلسل “بأثر رجعي”.. أتفرج

يستكمل فريق عمل مسلسل “بأثر رجعي” تصوير مشاهده، والذي يلعب بطولته كل من محمد عز ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين.

ونشر الفنان محمد عز عبر حسابه على Insatgram صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل، والتي يظهر فيه عدد كبير من فريق عمل المسلسل، وعلق على الصورة: ” (بأثر رجعي).. كرمك يارب وتوفيقك”.

مسلسل “بأثر رجعي” بطولة كل من محمد عز، ومي سليم، وهالة فاخر، وصبري عبد المنعم، وعلاء زينهم، توني ماهر، وإيناس شيحة، وهاجر الشرنوبي، عادل الشرنوبي، محمد حسني، وشمس، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج معتز حسام.

والمسلسل من إنتاج شركه (آسر) للمنتج أحمد أبو عزوز، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج معتز حسام.