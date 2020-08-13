تراند اليوم : تفاصيل الحالة الصحية للفنانة فيروز – شاهد

شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، التي تعانى منذ أيام من اعياء شديد.

كانت ابنة السيدة فيروز نفت خبر وفاتها قبل أيام، الذي بدأ ينتشر بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار المرفأ.

وقالت ريم الرحباني: “يا ولاد روحوا إلعبوا بعيد، كل شي عم تفبركوه من شائعات وصوَر وخبار وبشاعات، ما بتشبه إلا نفوسكن الدنيئة والمريضة رح يرتد عليكن!”.

وأضافت: “ما أبشعكن وما أوضحكن! حتّى بهيك وقت من سواد وحزن ومأساة هالبلد، ما قدرتوا تتخطّوا حقدكن وكرهكن، وتنيّموا وساختكن؟”.

من جانبة نشر الموسيقار الكبير زياد رحبانى قبل قليل تغريدة قصيرة قال فيها صلواتكم لفيروز.