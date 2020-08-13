تراند اليوم : ابنة غادة عادل تقلد مشهدا من “مدرسة المشاغبين”.. أتفرج

أخرج تطبيق “تيك توك” مواهب أبناء النجوم في التمثيل.

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره بفيديو طريف ظهر فيه مع ابنته مريم.

ظهر الهواري ومريم يقلدان مشهدا من مسرحية “مدرسة المشاغبين” لسهير البابلي وسعيد صالح.

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@magdyelhawary7 Part 1 ???? #مدرسةالمشاغبين #مسرخية ♬ original sound – msalamah76

يذكر أن مجدي الهواري يعرض له مسرحية “علاء الدين” من بطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).