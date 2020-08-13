تراند اليوم : بالفيديو.. هند صبري:”كلنا مع الشعب اللبناني”

إنطلاقاً من مهمتها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي، نشرت الممثلة التونسية ​هند صبري مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت فيه عن المهام التي سيقوم بها البرنامج من أجل مدّ لبنان بالغذاء ولتجنب أي أزمات بعد انفجار مرفأ بيروت.

وعلّقت صبري على الفيديو بالقول:”كلنا مع الشعب اللبناني، كلنا مع الشعب اللبناني، برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني، لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل”.

وأضافت:”نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار، نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة

زيادة المساعدات النقدية، وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي، أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم”.