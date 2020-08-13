تراند اليوم : بالفيديو.. هند صبري:”كلنا مع الشعب اللبناني”

إنطلاقاً من مهمتها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي، نشرت الممثلة التونسية هند صبري مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت فيه عن المهام التي سيقوم بها البرنامج من أجل مدّ لبنان بالغذاء ولتجنب أي أزمات بعد انفجار مرفأ بيروت.
وعلّقت صبري على الفيديو بالقول:”كلنا مع الشعب اللبناني، كلنا مع الشعب اللبناني، برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني، لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل”.
وأضافت:”نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار، نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة
زيادة المساعدات النقدية، وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي، أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم”.