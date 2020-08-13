ندى بسيوني تنعي زوجها السابق الفنان سناء شافع

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية ندى بسيوني على نعي زوجها السابق الفنان الراحل سناء شافع.

ندى بسيوني قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: " ألف رحمة على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".

الفنان سناء شافع ارتبطت به الفنانة ندى بسيوني في بداية حياتها وخلال دراستها بالمعهد ولكن زواجهما لم يكن طويلا وأثمرت هذا الزواج عن ابنة وحيدة لها كانا قد احتفلت بإخراجها العام الماضي.

سناء شافع

Advertisements

الفنان إيهاب فهمي، عضو المهن التمثيلية كان قد أعلن أن الفنان الراحل سناء شافع دفن بمقابر العائلة على طريق الواحات، دون إقامة عزاء.

وقال "فهمي" في تصريحات خاصة إن ظروف وباء كورونا لم تنته بعد، لذلك لن يتم إقامة عزاء تنفيذا لتعليمات الدولة المصرية في هذا الصدد.

كان الفنان سناء شافع، قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضي، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية، التي أثبتت معاناته من مشاكل كبيرة في الرئة.