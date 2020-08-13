محمد عساف يكشف سر زواجه المفاجئ

رنا صلاح الدين - كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف، سر زواجه المفاجئ على ريم عودة، واقتصار الحفل الذي أقيم بدولة الإمارات على عائلتيهما فقط.

محمد عساف، قال خلال تصريحاته لبرنامج mbc تريندينج، والمذاع عبر فضائية mbc4: "حبيت أشاركم فرحي بزواجي من شريكة عمري الغالية ريم، كان بودي أشاركم فرحتي من البداية، لكن كلكم بتعرفوا الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم وهي جائحة كورونا، وقوانين التباعد الاجتماعي وخاصة في دولة الإمارات اللي أنا عملت عرسي فيها، والمصاب الأليم كمان اللي ألم بأهلنا في لبنان، وبالتحديد في بيروت ونتقدم لهم بالتعازي جميعًا".

محمد عساف وزوجته

كما نفى، في تصريحاته، الحسابات المنتشرة لزوجته منذ الإعلان عن زواجهما، مؤكدًا أنه ليس لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "كوني دائمًا والجميع يعرف متحفظ على حياتي الخاصة، وتفاصيلها وقناعتي بعدم مشاركة حياتي الشخصية وتداولها في وسائل الإعلام، لذلك أرجو من الجميع احترام رغبتي وحريتي في عدم تداول حياتي الشخصية عبر الإعلام والسوشيال ميديا".