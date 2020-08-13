الفنانة نهال نبيل تعلن شفائها من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية نهال نبيل، شفائها من فيروس كورونا بعد إعلانها عن إصابتها بها منذ أكثر من 48 يوماً.

نهال نبيل، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام: "يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت.. يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا .. ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. و بعدها خرجت و اخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر".

وأضافت: "أنا الحمد لله و الفضل لله بخير ..اه بقالي كتير جدًا بحارب فيروس كرونا .. حقيقي، كانت مرحلة صعبة قوي قوي.. بس بفضل الله و دعواتكم ليا بجد اللي انا سمعتها و قريتها و وصلتني و كل حد وقف جنبي سواء بالسؤال او بالفعل فانا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعًا و كان إختبار كبير و الحمد لله الحمد لله انا و أمي بخير".

وتابعت: "كلمة شكرًا و وربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لأن انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا و ساعدتوني على عدم الإستسلام و إني أحارب و أقاوم الفيروس و انا اهوه الحمد لله رجعت، وان شاء الله هطلع لايڤ قريب جدًا عشان أتواصل معاكم هيتم الإعلان عنه قبلها على انستجرام لانكم وحشتوني جدا جدا".

نهال نبيل