بعد عام واحد زواج.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري محمد رشاد، متابعيه بحذف صوره مع زوجته المذيعة مي حلمي، كما ألغى متابعة صفحتها على موقع "إنستجرام".

وكشفت مصادر مقربة من الطرفين انفصالهما في سرية تامة بعد وقوع خلافات متكررة بينهما الفترة الأخيرة، والتزم الثنائي الصمت.

كما أكد مدير أعمال محمد رشاد، صحة الأخبار حول انفصالهما، وذلك دون الخوض في التفاصيل.

محمد رشاد ومي حلمي

وعلى الرغم من حذف محمد رشاد لصور مي حلمي، إلا أنها مي حلمي، ما زالت تحتفظ بصورها مع محمد رشاد ولم تلغِ متابعتها له عبر إنستجرام.

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وفي أول تعليق لمحمد رشاد قال عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام: " أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء".

يذكر أن زواج رشاد ومي واجه أزمة في ليلة زفافهما قبل عام، وتم إلغاء الحفل، إلى أن تم الصلح وتزوجا فيما بعد.

وشارك محمد رشاد الموسم الرمضاني المنقضي، للمرة الأولى ممثلًا في مسلسل "لياليا 80"، بطولة صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل"، ومن إنتاج شركة سينرجي.

محمد رشاد ومي حلمي