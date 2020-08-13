ماجد المصري هل يعتزل التمثيل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قال الفنان ماجد المصري في تصريحات صحفية له، إنه يتمنى أن يقدم في الفترة المقبلة برنامجًا تلفزيونيًا جديدًا، أو أن تُطرح عليه فكرة جديدة تصلح لأن تكون برنامجًا، خاصة بعدما نجح الفنانون في تقديم البرامج وجذبوا الجمهور لمتابعتها والتفاعل معها.

وأضاف: “لا تشغلني طبيعة الفكرة بقدر كوني حريصًا على أن تكون جديدة، وتتناسب مع الأجيال الجديدة الذين يمثلون قاعدة كبيرة من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي”.