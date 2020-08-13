ماجد المصري هل يعتزل التمثيل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قال الفنان ماجد المصري في تصريحات صحفية له، إنه يتمنى أن يقدم في الفترة المقبلة برنامجًا تلفزيونيًا جديدًا، أو أن تُطرح عليه فكرة جديدة تصلح لأن تكون برنامجًا، خاصة بعدما نجح الفنانون في تقديم البرامج وجذبوا الجمهور لمتابعتها والتفاعل معها.
وأضاف: “لا تشغلني طبيعة الفكرة بقدر كوني حريصًا على أن تكون جديدة، وتتناسب مع الأجيال الجديدة الذين يمثلون قاعدة كبيرة من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل “الوجه الآخر”، وهو يُعد ثاني بطولاته في الدراما التلفزيونية بعد مسلسل “بحر”، الذي عُرض أخيرًا، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنة عرفة.
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