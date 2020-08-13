شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "بأثر رجعى" لمى سليم ومحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل فريق عمل مسلسل "بأثر رجعي" تصوير مشاهده، والذي يلعب بطولته كل من محمد عز ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين، وننشر صورة جديدة من داخل الكواليس، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت خلال الفترة المقبلة.





مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كلا من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار عليهم.

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يذكر أن مى سليم استأنفت مؤخراً تصوير دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر بعد توقف عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، كما سجلت قبل أيام أغنية جديدة بعنوان "فلفل شطة" لتتر أحد برامج قناة الأهلى.

بينما يظهر محمد عز كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولة العمل هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.