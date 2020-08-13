شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى ينعى والدة الفنانة فيدرا والموزع فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد محيى، والدة الموزع فهد والفنانة فيدرا، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" البقاء لله في أمي وأم الكل، أم فهد خبر حزين ومؤلم الله يرحمها ويصبر فهد وأخواته وأهله وكل صحابنا عشرة عمرنا الجميل مع أم لينا كلنا واهل محبه وكرم بدعيلكم من كل قلبي بتقبل قضاء الله والصبر عليه انا لله وانا إليه راجعون".





وكانت أعلنت الفنانة فيدرا عن وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"ـ وقالت الفنانة إنه تم دفن جثمان والدتها في دولة الكويت، حيث يعيش أغلب أفراد العائلة هناك منذ فترة كبيرة، حيث تربت فيدرا وأشقاؤها فى دولة الكويت منذ الصغر.

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ويعرض لفيدرا حاليا الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية، حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب غادة عادل ورانيا يوسف وأحمد داود وسلوى خطاب وايمان العاصى وكريم قاسم وصبرى فواز ونانسى صلاح وخالد أنور وناهد السباعى وتأليف محمد أمين راضى وإخراج خالد مرعى.