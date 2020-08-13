شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يطرح أغنيته المشركة مع راشد الماجد "درع البلد" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب رابح صقر دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بمطرب راشد الماجد، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، علي يوتيوب، ومن ناحية أخرى يضع رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

كما أكد رابح صقر مؤخراً فى تصريحات صحفية أنه سعيد ألبومه الجديد، والذى وصفه بأنه سيكون "نقلة نوعية فى الموسيقى"، حيث كتب صقر عبر حسابه على "تويتر": "الألبوم أن شاء الله يكون نقلة نوعية في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم".

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ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.