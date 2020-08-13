شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تبعث رسالة لمعجبيها من بين الآلات الموسيقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاميلا كابيلو تستعد خلال هذه الفترة لاطلاق عدد من الأعمال الغنائية، وذلك بعد عدة أشهر من الإختفاء حيث حرصت علي الإلتزام بالحجر المنزلي إضافة الي مشاركتها بعدد من الاعمال الخيرية عن طريق الـ "online" لكنها عشاقها يعلنوا دائما انتظارهم لأعمالها الفنية، ونشرت النجمة كاميلا كابيلو علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها وهي تجلس علي أريكة و بجانبها جيتار وأورج، وعلقت كاميلا ذات الـ ( 23 عام ) علي الصورة: "الكثير من الحب للجميع.. كتبت الكثير من الأعمال الموسيقية الجديدة وهي قادمة من مكان نقي حقا..أذكر نفسي كل يوم بأن الحياة الآن ، وليست في الأمس أو الغد .. فدعونا أن نكون أكثر رقة ونعومة ولطفا مع أنفسنا و مع الآخرين " .

يذكر أن كاميلا كابيلو نشرت الأسبوع الماضي عبر الـ stories بصفحتها علي " إنستجرام " رسالة ، فكتبت: "أحبكم كثيرا يا رفاق ، أقوم حاليا بتنفيذ عمل موسيقى جديد وأنا متحمسة جدا لتقديمه، شكرًا لكم على لطفكم وحبكم طوال هذه السنوات".