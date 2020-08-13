شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق أثناء تصوير Mission Impossible 7 وتوم كروز محبط بعد الخسائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب كل عشاق توم كروز ممن ينتظروا الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible بخيبة كبيرة مؤخراً، حينما تم الإعلان عن حريق ضخم نشب اثناء تصوير الفيلم مؤخراً، وتحديداً أحد مشاهد الأكشن الذي ينفذها توم كروز ودوبلير خاص به يقفز بواسطة موتوسيكل من منطقة مرتفعة وفقاً لتقرير نشره موقع ذا صن الذى أكد نشوب حريق بسبب خسائر بتكلفة مليونى جنيه استرليني، وتسبب هذا الأمر في أحباط كبير للنجم توم كروز بعد توقف تصوير الفيلم للمرة الثانية.

توم كروز وفيلم المهمة المستحيلة



توم كروز

كما أضاف التقرير خلال سطوره أن الحريق ونيرانه لم تكن سهلة على الاطلاق حيث تسببت في اغلاق مطار يقع بقارب مكان التصوير، وبالتالي فإن عودة التصوير في وقت قريب خياراً لن يكون سهلاً أبداً، وأضاف مصدر لموقع ذا صن عن سبب الحريق بقوله : لسوء الحظ، تم تقدير تصوير المشهد بشكل خاطئ، حيث كانت الحرارة والاحتكاك في إطارات الموتوسيكل هي السبب بعدما تحطمت وتسببت فى، اشتعال حشوة من الكرتون كانت موجودة كي تقع عليها الدراجة إلا أنها تسببت في اشتعال النيران بصورة كبيرة".

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توم كروز وفيلم المهمة المستحيلة

واستطرد: "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى لكنها كارثة كلّيًا، ناهيك عن أنها مكلفة للغاية لجميع المعنيين، توم محبط للغاية، لا أحد يريد المزيد من التأخير".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ تكلفة موقع التصوير الذي دُمّر في الحريق تصل إلى 2 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل 2,6 دولار أمريكي.