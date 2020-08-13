شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى الكلام" لسعد لمجرد تتخطى حاجز الـ33 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم المغربى سعد لمجرد بوصول مشاهدات كليبه الجديد "عدى الكلام" إلى أكثر من 33 مليون مشاهدة، في أقل من 4 أسابيع منذ طرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت غنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏ على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

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وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احترام ا‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".