شكرا لقرائتكم خبر عن أحد نجوم الراب يقرر دعم كانى ويست بانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم العالمي كاني ويست دعم واحد من أبرز نجوم موسيقي الراب في العالم ضمن حملة ويست من أجل الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية لعام 2020 ، فقد فاجئ نجم الراب الأمريكي الشهير " DaBaby " دابابي العالم بتأكيد تأييده لكاني ويست البالغ من العمر ( 43 عام ) بالانتخابات الرئاسية، وكشف دابابي البالغ من العمر ( 28 عام ) تأييده لكاني ويست من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" مؤكدا أنه سيختار كاني ويست، وكانت تغريده النجم الشهير بمثابة صيحة تحفير للكثير من محبيه وعشاقه الذين بالتأكيد سيسيروا علي خطاه . Advertisements

كاني ويست و DaBaby يذكر أن كاني ويست وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن في النصف الأول من شهر يوليه الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي ، حيث كتب ويست في تغريده : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .

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