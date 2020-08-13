أورسولا كوربيرو تحتفل مع كلبها بعيدها الـ 31

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احتفلت النجمة الأسبانية "أورسولا كوربيرو" بعيد ميلادها الـ 31، وبما أنها لا تزال تخضع لإجراء الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، فقد قررت الاحتفال برفقة كلبها.
وشاركت "أورسولا كوربيرو" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور توثِّق فيه احتفالها البسيط الذي اقتصر على كلبها، وتظهر مُرتدية تيشيرت أزرق طويل وحذاء رياضي أبيض، وشرَّحت شعرها على شكل قرنين كالأطفال، وطلَّت آظافرها باللون الأحمر.
وعلَّقت نجمة مسلسل "La Casa De Papel": "شكرًا لكم وأحبكم.. أبلغ من العمر 31 عامًا لكن هل يمكنني أن أبلغ 12 عامًا؟". وحصدت الصور منذ نشرها على ما يقارب 3.6 مليون إعجاب وعشرات آلاف الإعجابات في أقل من 24 ساعة.
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