أمل عرفة تدافع عن الممثلات المصريات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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دافعت الممثلة الوسرية أمل عرفة عن خبرة الممثلات المصريات ودورهن اللافت في نجاح الدراما المصرية. وجاء موقف عرفة ردا على تعليق لأحد معجبيها الذي أثنى على خبرة وأداء عرفة في مسلسل "شارع شيكاغو" مفضلا إياها عن الممثلات المصريات.

وأعرب صاحب التعليق عن أمنيته أن تشارك أمل عرفة بالدراما المصرية لكي تكون قدوة لممثلات مصر، قائلا: "إنت ملكة الدراما في الوطن العربي كله وليس سوريا فقط، كم أتمنى أن تشاركي في عمل درامي مصري...والله لو جيتي مصر هتخلي كل ممثلات مصر يبعيوا ترمس على النيل".

بدورها ردت عرفة على التعليق معتبرة إياه تصغيرا من حجم نجوم الدراما المصرية التي تعتبرهم مدرسة تعلمت منها خلال مسيرتها الفنية، لترد على هذه التغريدة قائلة: "يشرفني شارك بعمل الدراما المصرية...لكن بعترض على التعبير، اسمحلي قول إني تعلمت من ممثلات مصر الكبيرات، و إني أتابع بنات جيلي من الممثلات الكبار أيضا... كل الاحترام".