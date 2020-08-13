شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الرسمى للموسم الجديد من برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة ON، موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، موضحة أن أولى الحلقات ستعرض الأحد 16 أغسطس، في تمام الساعة 11 مساء، وظهر في الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربيني وعبد الفتاح الجريني، كما كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم أخرين . Advertisements يشار إلى النجم أمير كرارة، يلعب بطولة مسلسل "نسل الاغراب" مع النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

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