The Weeknd يتبرع بـ300 ألف دولار لضحايا انفجار مرفأ بيروت.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يقتصر عمل النجم العالمي The Weeknd الخيري على أمريكا الشمالية فقط ، لكنه قرر ايضا أن يقدم المساعدة للمصابين ، والأشخاص الذين مات أحباؤهم ، و الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الانفجار المأساوي الذي هز بيروت مؤخرا ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الشهيرة و أبرزها " TMZ " .

تبرع The Weeknd بمبلغ 300 ألف دولار إلى Global Aid for Lebanon ، ومن المقرر أن يتم توزيع الأموال على برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر اللبناني ومركز الأطفال في البلاد .

يذكر أن النجم العالمي The Weeknd تبرع شهر يونيو الماضي بمبلغ 500.000 دولار أمريكي لقضايا متنوعة تشكل جزء مهم و كبير من حركة " Black Lives Matter " وذلك بعد الاحتجاجات التي انتشرت في أمريكا بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، ، و هو ما أعلنه المغني البالغ من العمر 30 عاما وممثل " Uncut Gems " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام "ونشرعدد من إيصالات التبرعات التي قدمها أمس .

ونصح The Weeknd بضرورة الاستمرار في الدعم من أجل التغير، فكتب: " استمروا في دعم إخواننا وأخواتنا هناك مخاطرين بكل شيء للدفع نحو التغيير الفعلي لحياتنا، وحث The Weeknd ، واسمه الحقيقي Abel Tesfaye كل من لديه ثروة التبرع و العطاء، وأكد: " إذا كان لديك القليل يرجى إعطاء ما يمكنك حتى لو كان مبلغ صغير " .

وقد تبرع بمبلغ 200.000 دولار أمريكي لشبكة Black Lives Matter Global Network ، و 200.000 دولار أمريكي لحملة Colin Kaepernick's Know Your Rights ، و 100،000 دولار أمريكي لـ National Bail Out.