شكرا لقرائتكم خبر عن الغسالة يقترب من تحقيق 10 ملايين جنيه فى دور العرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الغسالة"، أمس الأربعاء ، إيرادات بلغت 206,859 ألف جنيه لتتم إضافتها على ما حصده الفيلم منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس 30 يوليو الماضى، لتزداد محصلة إيرادات الفيلم فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى إلى 9 ملايين و500 ألف جنيه، فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم، محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.