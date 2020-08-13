شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تتغزل فى فيروز: رمز كبير للبنان وأمنية حياتى أحضر لها حفلة لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة هالة صدقى، عن عشقها الشديد للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، مؤكدة أنها رمز كبير للبنان، داعية الله أن يديم عليها الصحة والعافية، كاشفة أن من أمنيات حياتها أن تحضر حفلا غنائيا على الهواء لقيثارة الشرق فيروز، ونشرت هالة صدقى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لفيروز، صحبتها بتعليق: "صباحكم فيروزى، أنا من عشاق الست العظيمة، رمز كبير للبنان، ربنا يديم الصحة والعافية لها وللبنان، كانت أمنية من أمنيات حياتى إنى أحضر حفلة لايف لقيثارة الشرق فيروز".





وكانت النجمة هالة صدقى، أعربت عن تضامنها ودعمها للشعب اللبنانى بعد كارثة حادث انفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين، وقامت بإشعال شمعة حب للبنانيين بالتزامن مع بدء صيام العذراء، داعية الله أن يخفف عنهم حزنهم وآلامهم وأن يحميهم الله من الأشرار.

ونشرت هالة، صورة لها وهى توقد الشموع، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أول شمعة حب للبنان فى أول يوم صيام للعذراء، يا رب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يا رب يعوض عليهم بالخير ويحمى العالم من الأشرار".

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وقالت هالة، فى "بوست" سابق: "اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار، الشعب اللبنانى لو اختار هعذره للأسف، الشعب كله بيدور على طوق نجاة من سنين، طوائف وأحزاب وناس غير مسئولة.. قلبى معاكى يا أجمل المدائن".

وأحيت الفنانة هالة صدقى، مؤخرا الذكرى الأولى لوفاة والدتها ونعتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن فقدانها، ونشرت صورة قديمة لوالدتها فى مرحلة الشباب على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "زى النهارده فقدت أحن وأعظم وأجمل أم فى الدنيا، خسارة الأم خسارة لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقى ولا عطاء من القلب، وبهدى لروحها كل الحب".