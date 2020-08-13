فيديو.. "لينا رقصة".. أحدث أغانى كارمن سليمان بتوقيع عزيز الشافعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى،ومن توزيع جلال الحمداوي، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.
في هذه الأغنية "كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصه مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون".
من ناحية أخرى حرصت كارمن سليمان مؤخراً، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية جديدة لدعمهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.
ويشار إلى أنه شهر الماضي، هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.
كارمن سليمان، علقت - حينها - "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إنى قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمرى كله كل سنة وأنت حبيبى وصاحبى كل سنة وأنت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبى.. بحبك".
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