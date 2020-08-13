أحمد فلوكس: لا تربيتي ولا سني يسمحوا أني أرد على هاني شاكر

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري أحمد فلوكس، على أزمته مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بسبب نعيه لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

أحمد فلوكس، قال إن ما أغضبه فيما يتعلق بنعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أن الجميع خرج ينعي دون أن يعلم شيء عنه، الأمر الذي يعد متاجرة، مشدداً على أنه لم يقصد الهجوم على الفنان هاني شاكر بشخصه.

وتابع:" عندما يكتب الفنان هاني شاكر بوست على حد ميعرفهوش فهو يمثل نقابة المهن الموسيقية المصرية مش كأمير الغناء العربي".

واستطرد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يسب أحد فيما كتبه أو ما قاله في هذا الصدد، وتابع: "أنا مشتمتش".

وتعليقاً على رد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عليه، قال: "أنت قامة كبيرة جداً وأنا مقدرش أرد على الكلام ده نهائي ..لا تربيتي ولا وضعي و ولا سني يسمح أني أرد على قامة كبيرة زي الأستاذ هاني شاكر ..فهو اسم كبير".