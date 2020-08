قصة حياة نجمة الغناء ماهاليا جاكسون في فيلم جديد

وقع الاختيار على الفنانة الأمريكية "جيل سكوت"، لتجسد شخصية نجمة الموسيقى والغناء الأمريكية الراحلة "ماهاليا جاكسون"، في فيلم جديد يرصد قصة حياة الأخيرة.

ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن الفيلم الجديد الذي اختير له اسم (Mahalia!) سينتجه النجم الحاصل على الأوسكار "جيمي فوكس"، ويشاركه في إنتاجه النجمة "كوين لطيفة".





ماهاليا جاكسون‏ كانت مغنية أمريكية من أصول أفريقية ولدت في 26 أكتوبر عام 1911، وتوفيت في 27 يناير 1972.





عرفت جاكسون كإحدى أشهر المغنيات بالولايات المتحدة في حقبة ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر الأغنيات التي طرحتها، أغنية How I Got Over، وأغنية Move on Up a Little Higher.