رسالة محمد عساف بعد أيام من زواجه: احترموا خصوصيتي

وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف رسالة صوتية لجمهوره بعد خبر زفافه الذي أُعلن عنه قبل عدة أيام على الشابة ريم عودة.

حديث عساف جاء للتعليق على نشر حساب يحمل اسم ريم عودة عبر خاصية القصص المصورة على “إنستقرام” مجموعة من التعليقات التي أشارت إلى أنها زوجة “محبوب العرب” الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وكشف عساف خلال حديثه لبرنامج "أم بي سي ترندينج" عن غضبه من محاولات البعض لاختراق حياته الشخصية.

ووجه عساف لمتابعيه رسالة واضحة بهذا الشأن قائلا "الحقيقة حبيت أشارككم فرحي بزواجي من شريكة عمري الغالية ريم، وكان نفسي أشارككم فرحي من البداية، لكن الجميع يعرف الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، وأحداث لبنان".







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وتابع: "أنا متحفظ بشكل تام على حياتي الخاصة وتفاصيلها وأرفض تداول حياتي الشخصية عبر وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن هناك الكثير ممن يتداولون صورًا وحسابات على أنها لزوجتي، وأنا أعلن لكم أنه لايوجد أي حساب خاص لزوجتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها حسابات وهمية، وتحتوي على صور الهدف منها جمع متابعين".





وأوضح عساف أن حفل زفافه أقيم في دبي واقتصر على عائلته وعدد محدود جدا من أصدقائه.

يذكر أن المغني والمنتج قاسم النجار، كان قد أعلن عن زواج عساف وذلك من خلال نشره صورة جمعتهما عبر صفحته على "فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معرباً عن فرحته بوجود مناسبة سعيدة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيراً خبر حلو بالـ2020. أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه. بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.