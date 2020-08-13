أحمد فلوكس يعتذر لهاني شاكر على الهواء: سامحني

قدم الفنان المصري أحمد فلوكس اعتذارا على الهواء للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، على خلفية أزمة "اليوتيوبر" الراحل مصطفى حفناوي.

وقال فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، الأربعاء: “أنا بعتذر لأستاذ هاني ولا أسمح لنفسي أن أكون سببا في وجع له، وهو قامة وقيمة نتعلم منه".

وتابع موجها كلامه لشاكر: "حتى لو مش قابل اعتذاري، أنا بعتذر لك أمام الله والناس وبقولك سامحني".

وأكد فلوكس أنه لم يقصد الإساءة لشاكر، وأنه كان يتحدث بشكل عام، موجها اللوم لجميع الفنانين الذين تأثروا برحيل مصطفى حفناوي، رغم أنهم لا يعرفون ظروفه أو قصة حياته أو حالته الصحية، على حد تعبيره.





وأكد أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين طلب منه الاعتذار لشاكر، وأنه استجاب ولم يناقشه في الموضوع لتقديره لتاريخ ومكانة هاني شاكر.

الأزمة بدأت بعد أن بث أحمد فلوكس مقطع فيديو، هاجم فيه نقيب الموسيقيين المصريين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض.

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وقال خلاله: "أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوي، وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف "فلوكس": "دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله".

كان هاني شاكر قد تحدث في نفس البرنامج حول الأزمة مساء الثلاثاء قائلا: "ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تهريج، فلا يوجد رقابة، أو محاسبة لمن يرتكب الأخطاء، أحمد فلوكس يجيد الهجوم لكنه لا يمتلك ثقافة الاعتذار".





وتابع هاني شاكر: "لا أعرف هذا الشاب الجميل الذي رحل عن الحياة مبكرا، لكن وفاته جعلتني أتذكر رحيل ابنتي، تألمت وقررت مشاركة محبيه بكلمات حزينة وفوجئت بهجوم من جانب أحمد فلوكس".







وواصل حديثه: "اعتذار فلوكس مرفوض، ولكن يجب توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي، لأنه اهتم بالموضوع وأصدر بيان اعتذار رسميا.. أنا مش ملطشة، وسعيد لأن فلوكس مش من جمهوري، لأن جمهوري راقٍ في التعامل ويجيد فن التعبير".