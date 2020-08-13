الكشف عن قائمة أعلى الأجور بين نجوم هوليوود.. المصارع يتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدّر دواين "ذا روك" جونسون ترتيب مجلة "فوربس" السنوي للممثلين الأعلى أجراً في هوليوود للسنة الثانية على التوالي.

وأظهرت قائمة "فوربس" أن المصارع المحترف السابق تقاضى 87,5 مليون دولار خلال السنة التي انتهت في يونيو/حزيران 2020.







وتراجع إجمالي ما تقاضاه جونسون قليلاً عن إيراداته العام الفائت (89,4 مليون دولار).

وجاء قسم من مدخول "ذا روك" هذه السنة من الأجر الذي ناله عن فيلم الحركة "رد نوتيس" عبر "نتفليكس"، وهو 23,5 مليون.

وتعتبر "نتفليكس" مصدر ما لا يقل عن ربع المبالغ التي تقاضاها الممثلون الذين احتلوا المراكز العشرة الأولى في اللائحة هذه السنة.





ومن الممثلين الذين أفادوا من أجور "نتفليكس" الضخمة التي تدفعها للممثلين من الدرجة الأولى (ما مجموعة 140 مليون دولار) راين رينولدز ("سيكس أندرجراوند" و"رد نوتيس") الذي احتل المركز الثاني في الترتيب ومارك والبيرغ ("سبنسر كونفيدنشل") الذي حل ثالثاً وبن أفليك ("ذا لاست ثينغ هي وانتد") الذي جاء في المرتبة الرابعة.





أما مؤلف مسرحية "هاملتون" الموسيقية لين مانويل ميراندا فدخل اللائحة بعدما دفعت له "ديزني" 75 مليون دولار للحصول منه على حقوق المسرحية التي عرضت في برودواي، وقد بثتّها منصة "ديزني بلاس" بالفعل الشهر الفائت.

وعاد نجم بوليوود أكشاي كومار وأسطورة الألعاب القتالية جاكي شان إلى لائحة العشرة الأوائل، وكذلك ويل سميث وآدم ساندلر.





وغاب عن اللائحة هذه السنة ممثلو سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز" الذين تصدروا الترتيب العام الفائت.

غير أن فين ديزل، الركن الأهم في "فاست أند فوريوس"، حلّ في المركز الخامس بأجر بلغ 54 مليوناً.

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ولم يشمل الترتيب الممثلات اللواتي خصصت لهن لائحة منفصلة تصدر الشهر المقبل.

وهنا ترتيب العشرة الأعلى أجراً:

1- دواين جونسون (87,5 مليون دولار)

2- راين رينولدز (71,5 مليون دولار)

3- مارك والبيرغ (58 مليون دولار)

4- بن أفليك (55 مليون دولار)

5- فين ديزل (54 مليون دولار)

6- كشاي كومار (48,5 مليون دولار)

7- لين مانويل ميراندا (45,5 مليون دولار)

8- ويل سميث (44,5 مليون دولار)

9- آدم ساندلر (41 مليون دولار)

10- جاكي شان (40 مليون دولار)



