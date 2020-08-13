الممثل حسام تحسين بيك ينفي إصابته وابنته بكورونا

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نفى الممثل السوري حسام تحسين بيك نبأ إصابته وابنته الممثلة نادين تحسين بيك بفيروس كورونا. وأبدى حسام تحسين بيك انزعاجه من الإشاعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتشر بين فترة وأخرى حوله تتعلق بحياته وصحته وعائلته. وقال في اتصال هاتفي عبر إحدى الإذاعات السّورية، إن كل أفراد عائلته بخير ولم يصبهم أي مرض، داعيا المتابعين للتأني والتأكد قبل نشر الأخبار المغلوطة.

وعلى الصعيد الدرامي يصور حسام تحسين بيك دور البطولة في مسلسل "ولاد سلطان" مع المخرج غزوان قهوجي بشخصية "سلطان" زعيم الحارة وصاحب الحمام الذي لديه ولدان يتناحران ضمن أحداث العمل. وصرح أن ابنته نادين تحسين بيك تستعد للمشاركة في مسلسل "حارة القبة" مع المخرجة السّورية رشا شربتجي. مواضيع قد تهمك :

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