حريق هائل في موقع للتصوير لفيلم توم كروز الجديد

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تعرض موقع تصوير فيلم "Mission: Impossible 7" لحريق هائل حيث كان الممثل البديل عن الممثل توم كروز يقوم بتمثيل مشهد خطير من مشاهد الفيلم.

وكان الممثل يركب الدراجة الهوائية، وكان من المفترض أن يقفز بها وأن يهبط على وسادات محشوة بالورق المُقوّى، لكن فور هبوطه اشتعلت فيها النيران، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي هذه الأثناء، كان توم كروز ( 58 عامًا) يُصوّر مشهد الهبوط بمظلة الباراشوت، على أن يتم تعديل المشهد رقميًا لاحقًا ليظهر بين الثلوج، عندما اندلعت النيران في موقع التصوير، وسُرعان ما تمّ الاتصال بدائرة إطفاء أوكسفوردشير لإخماد النيران.

وقال مصدر لصحيفة The Sun إنه كان من المفترض أن يهبط الممثل البديل على وسائد كبيرة مليئة بالكرتون لتخفيف الارتطام بينما تتحطم دراجته بالقرب منه في المشهد، لكن على الرغم من ستة أسابيع من التخطيط، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، واحتكت الدراجة النارية بالوسائد؛ ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف المصدر قائلًأ: "لقد كان هذا تحديًا كبيرًا للتصوير وكلف ثروة، ناهيك عن أسابيع وأسابيع من البناء. لسوء الحظ، تم تقديره بشكل خاطئ. كانت الحرارة والاحتكاك في الإطارات تعني أنه عندما تحطمت الدراجة، اشتعلت حشوة الكرتون". واستطرد: "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى لكنها كارثة كلّيًا، ناهيك عن أنها مكلفة للغاية لجميع المعنيين. توم محبط للغاية.

