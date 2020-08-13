شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وعلاء الشربينى يستمتعان بالأجواء الصيفية على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد امام في أحدث صورة له من أجازته الصيفية مؤخراً خلال صورة جمعته مع الشيف علاء الشربيني، حيث نشر الأخير صورة تجمعهما معاً على شاطئ البحر، كما حرص على تهنئته على مسلسله الجديد الملك قائلا: "احلى صباح ‏التفاؤل والسعادة والنجاح، محمد امام ما شاء الله ‏بالنجاح يا رب".



محمد امام وعلاء الشربيني

وكان النجم محد إمام أعلن خوضه لبطولة مسلسل "الملك" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجي فيلمز. ونشر إمام، صورة عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلا: "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة.. قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي".

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يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.