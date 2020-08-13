شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين عن صورة لوالدها وحسين فهمى ورشدى أباظة: جانات ما جاش زيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين قبل سنوات، حيث نشرت صورة تحمل توقيع الفنان الراحل رشدي اباظة، والذى تواجد مع والدها خلال الصور بالإضافة إلى الفنان محمود ياسين، وعلقت عليها بكتابة : " هو فى كده جانات السينما المصريه الي معلش ماجاش زيهم"، وما إن نشرت الصورة حتي تسائل متابعوها حول ما إذا كانت الطفلة المتواجدة فى الصورة هي نفسها رانيا محمود ياسين أم لا.





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وكانت أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الكبير محمود ياسين، أنها فوجئت أمس بوابل من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحة والدتها ولم تكن تعرف ما يحدث بالتحديد، وفوجئت ببعض المنصات التي نشرت أخبار عن وفاة والدها، وقالت: "الناس اللي نشرت إشاعة وفاة بابا دول حثالة، ومش عارفة هيستفادوا إيه بالظبط، وإحنا باعدين بابي عن الإنترنت والسوشيال ميديا".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أنا بناشد النائب أنه يجري تحقيقات ضد المجرمين اللي بيثيروا شائعات تضر ملايين الشعب وبتخض الناس وتفزعهم وتؤلمهم، وتؤثر عليهم، ولازم يبقى في تحقيق سريع مع الناس دي، وبناشد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أنه ياخد إجراءات لحماية الفنانيين من الشائعات دي، وفي واحدة عملت أكونت مزيف باسمي وقالت أدعو لأبويا لأنه تعبان أوي".

وأوضحت رانيا محمود ياسين، أن الأعمار بيد الله، ولكن حتى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لم تسلم منهم قبل وفاتها، وكانوا سببا في ألمها وتدمير معنوياتها، مشيرة إلى أن والدها حالته مستقرة ولا يوجد ما يقلق بخصوص حالته الصحية.