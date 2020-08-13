شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة حية للنجمة نبيلة عبيد على أنغام "أنشودة الفن".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام أنشودة الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب، أهدى مركز أفنان الفن نجمة الجماهير نبيلة عبيد لوحة حية نالت إعجابها، واستحسان متابعيها على إنستجرام، وعلقت نبيلة عبيد على حسابها على إنستجرام: "إيه الجمال و الروعة ديه.. لوحة جميلة أووى أووى عجبتني جدا و غير جمال اللوحة والأغنية الساحرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .. حبيت استخدام اسم كليوباترا جوة اللوحة و ده الاسم المحبب اللى كانت والدتى الله يرحمها كانت بتدلعني وتناديني بيه.. الهدية الجميلة دى من مركز أفنان الفن بشكرهم جدا وعارفة قد إيه محبتهم كبيرة".

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لما حدث في انفجار لبنان مساء أمس ونشرت على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة بصوتها تقول فيها: "حزينة على ما يحدث في لبنان هي شعب جميل وبيحب الحياة وميستهلش كده وأن شاء الله الحياة اترجع زى الأول وكل العالم معاه".

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وعلقت قائلة أيضًا: رسالة حب من قلبي من القاهرة إلى أهلنا في بيروت الجميلة.

وكانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث ‏والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية‎ .‎

ويضع الكاتب محمود قاسم اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" ويتضمن ‏الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت ‏معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، ‏بالإضافة إلى كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس‎.