شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت آيتن عامر عن الراحل سناء شافع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة آيتن عامر، الفنان سناء شافع الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض أمس الاربعاء، وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"دكتور سناء شافع مش بس كان استاذى و هو اللى درس لى فى سنه التخرج وبس لاانا اتعلمت منه كتير اوى انسانيا وكان عمره ما بيتعامل معانا على اننا طلبه عنده كان بيحسسنا اننا ولاده واحيانا اصحابه الله يرحمك ويغفر لك ".

وتوفى الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، أمس الاربعاء حيث تدهورت الحالة الصحية للفنانالقدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات، عقب تعرضه لالتهاب رئوى حاد.

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سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحقبفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلىأن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

تزوج سناء شافع 9 مرات، ومن بينهم فنانتان وهما الممثلة ناهد جبر، ثم تزوج من الممثلة ندى بسونى.

قدم ما يقرب من 30 فيلماً سينمائياً، وقدم العديد من المسلسل، كان أخرهم مسلسل "القمر أخر الدنيا" الذى هعرض في شهر رمض انالماضى، من بطولة بشرى، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "ليالينا 80" مع النجوم أياد نصار وغادة عادل، وعرض في رمضانالماضى، وإخراج أحمد اصلح "حمصه"، وإنتاج شركة سينرجى