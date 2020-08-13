شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى وصلة رقص من داخل مطبخها أثناء إعداد الطعام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جينيفر لوبيز تمتلك جانب آخر خفى وراء شهرتها، وهو حبها الكبير للمطبخ والطهي بيديها، كما ظهر من خلال الحساب الرسمي لخطيبها اليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق، حيث نشر فيديو لها من داخل المطبخ ظهرت فيه بروحها المعتادة وابتسامتها المعهودة حيث لم تقف ساكنة أثناء الطبخ وإنما استمرت في حركات الرقص التي تتميز بها.





وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خطفت الأنظار أينما حلت حتي بواسطة الكمامة، التي باتت تتميز بها مثلما جاء خلال آخر تقرير نشره موقع vanityfair الذى أكد أن النجمة الشهيرة باتت بمثابة أيقونة الجمال والموضة للنساء في زمن كورونا بفضل إطلالاتها الدائمة من وقت لآخر وآخرها حينما تميزت بكمامة مميزة للغاية ونظارة شمسية سلط الموقع الضوء عليها خلال تقريره.

كما أضاف التقرير أن لوبيز بدت في منتهي الجاذبية أثناء خروجها في مانهاتن مؤكدين أن سعر النظارة التي ارتدتها بلغت 215 دولار امريكي.

Advertisements

كما أكد التقرير أن كمامة لوبيز تعد من أروع الكمامات الهادئة التي ارتداها النجمات اثناء ظهورهن حيث تميزت بالوان قوس قزح المميزة.

وكان الطاهي الخاص بجينيفر لوبيز تحدث مؤخراً بحسب موقع Us Weekly حيث تطرق إلى العديد من الأمور التي تتبعها لوبيز في نظامها الغذائي، والذى نكشفه خلال السطور التالية.

وبدأ كلفن فرنانديز طاهي جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز ، بالأمور التي لا تفضلها لوبيز حين قال: سمك السلمون من الأمور التي لا تحبها، أيضاً لا تفضل الفاكهة وبالتالي وجودها في الثلاجة بسبب أطفالها فقط.