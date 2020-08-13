شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان والدة الفنانة فيدرا والموزع فهد فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلنت الفنانة فيدرا عن وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"ـ قالت الفنانة إنه تم دفن جثمان والدتها في دولة الكويت، حيث يعيش أغلب أفراد العائلة هناك منذ فترة كبيرة، حيث تربت فيدرا وأشقاؤها فى دولة الكويت منذ الصغر.



فيدرا

وكانت قد أعلنت الفنانة فيدرا منذ قليل عن وفاة والدتها، حيث أعادت نشر منشور شقيقتها فاتن التى كتبت فيه:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة ..أنعى إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020

وأضافت:"أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفيدرا هى أخت الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا عام 2008، وتعد والدة فيدرا هي حماة انغام السابقة.

ويعرض لفيدرا حاليا الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية، حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب غادة عادل ورانيا يوسف وأحمد داود وسلوى خطاب وايمان العاصى وكريم قاسم وصبرى فواز ونانسى صلاح وخالد أنور وناهد السباعى وتأليف محمد أمين راضى وإخراج خالد مرعى.