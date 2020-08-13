شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تنشر صورة مأساوية لأحد مستشفيات بيروت المتأثرة بالانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة كارول سماحة صورة من مدخل أحد المستشفيات في لبنان، وهي الصورة التي تظهر كم النتائج الحاصلة بعد انفجار بيروت وتأثيرها السلبى على كل مناحي الحياة في بيروت، حيث لخصت الصورة ما حصل فعلياً داخل لبنان وتناثر الدماء في كل مكان، وعلقت الفنانة كارول سماحة على الصورة بكتابة : "م دخل مستشفى أوتيل ديو في بيروت لبنان، قديش هالصورة سوريالية".



كارول سماحة

وكانت أعربت النجمة كارول سماحة، عن غضبها الشديد بسبب تغريدة من قبل أحد متابعيها، تتهمها بالطائفية، لترد كارول عليها قائلة: "أولا ما بعمرى كنت قومية لا أنا ولا أهلى، ثانيا لليوم شوفوا قديش بعد فى ناس طائفية وعنصرية فى لبنان بعدن بعايرونى بجوزى صدقونى كتير كيف بدكن فعليا تتعايشوا مع بعض كيف عم بتطالبوا بالتغيير؟ عم بنحارب كل يوم لأجل دولة لا طائفية وعلمانية وبعدكن بتقولوا مسيحى ومسلم وقفوا تمثيل".

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ووصفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الإعلام السياسي فى لبنان بـ"المسيس"، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يمثلون اليوم دور المعارضة ويوزعون دروس الوطنية، هم أكثر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولا زالوا يستفادوا حتى الآن.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها على تويتر: "أكتر شيء عم يستفزنى هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللى عم بيمثلوا اليوم دور المعارضة واللى عم بيوزعو لنا دروس بالوطنية والضمير وهن أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن، الإعلام السياسى فى لبنان للأسف مزيف ومسيس، كفا استعراضات".

وكانت الفنانة كارول سماحة، وجهت الشكر لمصر وغيرها من الدول التى ساندت ودعمت الشعب اللبنانى عقب التفجيرات التى شهدتها العاصمة "بيروت" الثلاثاء الماضى، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.