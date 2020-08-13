شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة فيدرا والموزع الموسيقى فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة فيدرا منذ قليل عن وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث أعادت نشر منشور شقيقتها فاتن التى كتبت فيه:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة ..أنعى إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020

ووأضافت:"أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



فيدرا

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وفيدرا هى أخت الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا عام 2008.

يذكر أن فيدرا يعرض لها حاليا الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس" على احدى المنصات الرقمية، حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب غادة عادل ورانيا يوسف وأحمد داود وسلوى خطاب وايمان العاصى وكريم قاسم وصبرى فواز ونانسى صلاح وخالد أنور وناهد السباعى وتأليف محمد أمين راضى وإخراج خالد مرعى