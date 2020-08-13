شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: "المتفائل" أظهرت موهبتى الغنائية التى ظلت حبيسة سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة سهر الصايغ عن سعادتها باستمرار عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى، موضحة أن أكثر ما أسعدها هو إستمرار إقبال الجمهور على المسرحية، وقالت سهر لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة جدا بهذه التجربة التى أخرجت فيها طاقتها الغنائية التى ظلت حبيسة معها سنوات طويلة، وعلقت سهر الصايغ قائلة: "أتقدم بالشكر لكل من أعطانى هذه الفرصة التى استفدت واستمتعت بها جدا وووجهت الشكر للفنان سامح حسين، الذى أعطاها الثقة فى الوقوف على المسرح لأول مرة وجعلها تشعر بالسعادة بهذا العمل الممتع".

مسرحية «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، وإخراج إسلام إمام.

وكانت قد قدمت سهر الصايغ في رمضان الماضي مسلسلي «النهاية» من بطولة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، و«حب عمرى» من بطولة هيثم شاكر، وتأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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من ناحية أخرى تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى، حيث انتهت من تصوير أكثر من 80 % فى أحداث دورها ويتبقى لها أسبوع فقط وتودع العمل نهائياً وتنتظر عرض النصف الثانى من حلقاته بعدما عرض النصف الأول على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، عمرو صحصاح، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هيدى رفعت، فراس سعيد، سامى مغاورى، أحمد حلاوة.