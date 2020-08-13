شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس مشاهير فوق الـ70 للحفاظ على لياقتهم.. أبرزهم سيلفستر ستالونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يسعي العديد من النجوم للمحافظة على رشاقتهم البدنية ولياقتهم ضاربين بالعمر عرض الحائط حيث يعتبر هؤلاء أن السن مجرد رقم لا ينبغي أن يقف عائقاً أمام احتفاظهم ببريقهم المعتاد، حتي وإن تخطوا الـ 70 مثلما يحصل مع ثلاثة من أهم النجوم على مستوي العالم كلهم تعدوا الـ 70 منذ فترة واقترب أحدهم من الـ 80 إلا أنهم وكعادتهم يظهروا بشكل أقرب إلى روح الشباب كلما ظهروا في أية مناسبة وكأنهم لا يزالوا صغارا.

وهو الأمر الذى نراه جلياً مع ثلاثة من أهم النجوم هم سيلفستر ستالون وارنولد شوارزينجر بالإضافة إلى نجم شخصية انديانا جونز الممثل هاريسون فورد، الذى يبلغ من العمر 78 عام إلا أنه دوماً ما يفضل ارتداء الكاجوال في أية مناسبة، فدوماً ما يعد النجم هاريسون فورد واحد من أشهر الممثلين الذين مروا على الساحة في هوليود بفضل الأعمال الذى قام ببطولتها طوال مشواره السينمائي الذى وصل إلى نصف قرن من التمثيل وخوض بطولات عديدة.

فالممثل الذى اقترب من الثمانين من عمره حيث تخطي الـ 78 في وقت سابق، التقطته عدسات مصوري الباباراتزي مؤخراً اثناء سيره في لوس انجلوس، حيث بدا وكأنه في ريعان شبابه اثناء ارتداء ملابس كاجوال بتيشرت وبنطلون جينز، وأكد التقرير أنه دوماً ما يحب السير يومياً للحفاظ على لياقته.



هاريسون فورد

اما سلفستر ستالون (74 عام) فقرر الاستمتاع بوقته مع زوجته جينيفر مؤخراً، حيث رصدتهما عدسات المصورين أثناء خروجهما معاً، وفقا لتقرير نشره موقع الديلي ميل، وظهر مع الزوجين ابنتهما وأحد أصدقائهما، وذلك بعدما ظهروا معا أثناء سيرهما على الشاطئ في مدينة ماليبو بعد فترة العزل واتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ليعد الخروج على الشاطئ هو وسيلته من أجل اراحة اعصابه مثلما أتي خلال التقرير.

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سلفستر

أيضاً دوما ما يحرص النجم ارنولد شوارزينجر (74عام) على الاستمتاع بوقته مهما مرت السنوات، حيث يؤمن بأن العمر مجرد رقم، وبالتالي لا يكترث لوصوله للـ 74 من العمر، ويحاول الظهور بكامل الحيوية والنشاط أينما ظهر مثلما حصل مؤخراً أثناء التقاط عدة صور له نشرها موقع الديلي ميل خلال تقرير وهو يقود العجلة الخاصة به في شوارع لوس انجلوس، وهي الوسيلة السحرية للحفاظ على لياقته بصورة مميزة.