شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها وحوله فتيات، فتاة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره، علق عليها ساخرا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".





وكان النجم محمد رمضان وزوجته، احتفلا بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مساء الثلاثاء الماضى، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب انستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

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واحتفل رمضان، منذ قليل، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".

وكان احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "أنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".