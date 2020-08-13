شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبدالمطلب تكشف: "يا اهل المحبة" أول أغنية اتصورت فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد ملك المواويل وكبير أهل المحبة الفنان الكبير محمد عبدالمطلب الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 13 أغسطس منذ 110 عاماً وتحديداً عام 1910 ليكون أحد عمالقة الطرب الذين قدموا فناً خالداً يتجاوز الزمن ويعبر إلى كل الأجيال، فرغم رحيل الفنان الكبير محمد عبدالمطلب عملاق الطرب الشعبى وصوت الحارة المصرية منذ 30 عاماً إلا أنه لايزال يعيش معنا بفنه ينسج الفرحة بشهر رمضان عبر أجيال مهللا "رمضان جانا وفرحنا به"، ويعلمنا قواعد الحب الطاهر وهو يناجى حبيبه مهرولا من حى السيدة إلى سيدنا الحسين، ويستعطفها قائلا "حبيتك وبحبك وهاحبك على طول" ، ويعزف على أوتار الشجن والعتاب مرددا:"مبيسألش عليا أبدا ، واسأل عليا مرة ، والناس المغرمين مايعملوش كدة" ، وحين بلغ به اليأس من الحبيب فارقه مرددا " ودع هواك وانساه وانسانى عمر اللى فات ما حيرجع تانى"

ورغم مرور سنوات طويلة على هذه الأغانى الخالدة لايزال الشباب يرددونها ويحفظونها .

وفى ذكرى ميلاد صوت الحارة المصرية تحدثنا مع ابنته سامية عبدالمطلب لتكشف كواليس أشهر أغانى ملك المواويل، وكشفت ابنة عبدالمطلب سر نجاح وبقاء أغانى والدها قائلة:"من أهم أسباب نجاح والدى وبقاء أغانيه أنه كان يختار كلمات تشبه روحه وشخصيته وخفة ظله، فيكون للأغنية قصة و بداية ونهاية ، وكان يتعامل مع ملحنين يفهمون طبقات صوته ويقدمون له ألحان تتناسب معه".

وتابعت :"كان الرصيد الاكبر من ألحان أغانى أبى لرفيق عمره الموسيقار محمود الشريف زوج خالتى، حيث بدأت رحلتهما الفنية معاً وقدم له الشريف أهم ألحانه ومنها رمضان جانا، ياأهل المحبة ، بصعب على روحى، يابايعنى ، ودع هواك ، وغيرها"

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وأشارت سامية عبدالمطلب إلى أن العلاقة الفنية بين والدها والموسيقار محمود الشريف بدأت قبل علاقة النسب حيث لحن له الشريف أغنية بتسألينى بحبك ليه عام 1938 والتى كانت أول اسطوانة أنتجتها شركة بيضافون لعبالمطلب مقابل 12 جنيه وحققت نجاحا كبيرا، حيث توسط له الموسيقار محمد عبدالوهاب فى بداياته لدى الشركة لتنتج له الاسطوانة.

وقالت ابنة عبدالمطلب :" والدى صنع نجاحات كبيرة مع عمى محمود الشريف، وكانت أغنية ياأهل المحبة التى لحنها الشريف أول أغنية تصور بطريقة الفيديو كليب، حيث طلب المخرج محمد سالم من والدى أن يصورها فى حديقة الحيوانات، وكان هذا فى الستينات".

وعن علاقة النسب بين عبدالمطلب والملحن محمود الشريف، قالت سامية عبدالمطلب :" كان والدى بيحضر عيد ميلاد إكرام محمود الشريف ابنة خالتى وهناك رأى والدتى ، فأحبها وتزوجها وأنجبنى أنا وأختى الأكبر انتصار التى توفيت فى شبابها ، وقبلها كان أنجب شقيقاء نور وبهاء من زوجته الأولى شوشو عز الدين أخت الفنانة ببا عز الدين "