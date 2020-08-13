شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: مجلس النواب متورط في انفجار بيروت بشكل مباشر والتحقيق سيفضحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم النجم اللبناني راغب علامة، مجلس النواب بالتورط في حادث انفجار مرفأ بيروت بشكل مباشر ولذلك لا يريد الكثير من أعضاءه التطرق لمناقشة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في سبب انفجار بيروت الهائل ، وتقديم المسئول للمحاكمة أمام الجهات القضائية، مؤكدا أن البرلمان يريد تأجيل مناقشة الموضوع حتى يتم اخفاء الحقائق.

وغرد راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "مجلس النواب لا يريد طرح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في جلسة اليوم لفتح تحقيق بموضوع الانفجار الجريمة، لأن التحقيق سيفضح معظمهم بالتورّط المباشر بالجريمة ! ويريدون المماطلة وتأخير المسائلة لكي تختفي الحقائق! الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويعوّض على المتضررين. أملنا بالله وحده".

وفي وقت سابق، علق المطرب اللبناني راغب علامة على استقالة حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، موضحا أنها كان ينقصها الحزم والقوة، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت".

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وأضاف النجم اللبنانى: "من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف لا حل في لبنان إلا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة، وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية! الله بيعلم لوين رايح البلد! اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه".

وكان المطرب اللبناني راغب علامة طالب من رئيس الحكومة اللبنانية تقديم استقالتها، وذلك عقب التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت الغاضبة من حادث تفجير مرفأ بيروت، والذى راح ضحيته حتى الآن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وبلغ عدد المفقودين 21 شخصا وكتب راغب علامة عبر حسابه بموقع تويتر: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

يشار إلى أن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن استقالة حكومته رسميا، قائلا إن منظومة الفساد فى البلاد أكبر من الدولة، وقد ظهر ذلك فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش مصيبة كبرى وكان على القوى السياسية أن تتجاوز هذه المصيبة وتصمت احتراما للشهداء والضحايا، ومساعدة المواطنين والوقوف معهم ومحاولة تأمين سكن لهم ومساعدة من فقدوا أرزاقهم.