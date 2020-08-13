شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم: بيروت تهدّمت أكتر من مرة ولكنها أقوى من أنها تنكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، صمود بلادها وقدرتها على الخروج من الأزمات المتتالية التي تتعرض لها وكان آخرها انفجار مرفأ بيروت هائل وخلف آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، وغردت نانسي عجرم عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة. توجّعت. شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أنها تنكسر بيروت ست الدّنيا، بيروت ما بتموت".



نانسى عجرم على تويتر

وكانت قد صرح جيجى لامارا مدير أعمال النجمة اللبنانية نانسى عجرم لـ ”الخليج 365” أنها تعيش حاليا لحظات سيئة للغاية عقب الانفجار الأليم الذى حدث في بيروت والذى نتج عنه إصابة ووفاة العديد من الأشخاص، حيث ترفض الحديث مع أى حد من المحيطين بها وتلتزم الصمت في العديد من الأمور، وأضافت أنها وأسرتها حاليا بخير وتشكر من قام بالاطمئنان عليها وعلى أهلها بعد المحنة الصعبة التى مرت بها على مدار الأيام الماضية .

Advertisements

وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

ومن مفاجآت ألبوم نانسي عجرم تقديم عدد كبير من الأغاني باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.